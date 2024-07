Résultat des législatives 2024 à Margencel (74200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Margencel, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 25,59% des suffrages à Margencel. Une somme à comparer néanmoins avec les 28,46% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné d'électeurs à Margencel ces 2 dernières années Le résultat en faveur du Rassemblement national sera très observé pour ces législatives, au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Margencel semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce dimanche ? La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de ces élections des députés localement, comme dans le reste de la France. Mis en échec en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de remporter l'élection localement. Le RN ratait complètement la première marche en revanche dans la commune de Margencel il y a deux ans, lors des législatives, avec 18,68% au premier tour, contre 28,46% pour Odile Martin-Cocher (LFI-PS-PC-EELV). Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Anne-Cécile Violland (Ensemble !) finalement en tête localement, avec 55,16%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,84%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Margencel A en croire les projections finales communiquées juste avant le second tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de décrocher pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. Le Nouveau Front populaire devrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes conserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien sûr tenir compte des particularismes locaux. Grâce à 35,7% des suffrages, Quentin Taïeb (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Margencel, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er tour de la législative. Un score qui lui a permis d'arriver devant Anne-Cécile Violland (Ensemble !) et Jean-Baptiste Baud (Front populaire) avec respectivement 27,14% et 25,59% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Quentin Taïeb accumulant cette fois 32,1%, devant Anne-Cécile Violland avec 31,08% et Jean-Baptiste Baud avec 23,52%.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Margencel ? Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut également analyser les résultats des élections précédentes. En comparaison des européennes du 9 juin, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Margencel s'est réduite, atteignant 27,07%. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention représentait en effet 44,39% des inscrits sur les listes électorales de Margencel, contre un taux d'abstention de 45,54% il y a cinq ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Margencel, la participation était de 72,93% lors du 1er tour des législatives 2024 L'une des clés de ces élections législatives 2024 est indiscutablement l'étendue de l'abstention. Dans la ville, le pourcentage d'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 27,07%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,23% au premier tour. Au second tour, 52,44% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Margencel ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 18,68% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,75% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre au Moyen-Orient pourraient faire augmenter le taux de participation à Margencel.

17:29 - Margencel : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le contexte socio-économique de Margencel déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 283 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,68%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,3%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 803 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,2%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,63%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Margencel mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,01% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.