Résultat des législatives à Mignaloux-Beauvoir - Election 2022 (86550) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat des élections législatives 2022 à Mignaloux-Beauvoir est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Vienne

Le résultat du premier round de l' élection législative à Mignaloux-Beauvoir est connu. L'abstention atteint 46% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription. Reste encore à savoir si les habitants des 34 autres communes faisant partie de la 2ème circonscription de la Vienne feront les mêmes choix que ceux de Mignaloux-Beauvoir. Sacha Houlié a obtenu 43% des votes. Valérie Soumaille (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Céline Philippe (Rassemblement National) récupèrent dans l'ordre 31% et 10% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mignaloux-Beauvoir Sacha Houlié Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,83% 42,54% Valérie Soumaille Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,39% 31,19% Céline Philippe Rassemblement National 13,48% 9,73% Frédéric Bouchareb Parti radical de gauche 4,49% 6,38% Marie Dolores Prost Reconquête ! 4,22% 4,97% Aurélien Dessaux Divers extrême droite 2,83% 2,41% Roselyne Du Chambon Droite souverainiste 1,28% 0,99% Agnes Chauvin Divers extrême gauche 1,17% 0,63% Carridy Mayenga Ecologistes 1,16% 0,99% Soifidine Ousseni Divers 0,14% 0,16% Maryse Ferreira Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Mignaloux-Beauvoir Taux de participation 54,01% 54,16% Taux d'abstention 45,99% 45,84% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81% 1,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,36% Nombre de votants 42 931 1 955

Législatives 2022 à Mignaloux-Beauvoir : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 36,75% des votes au premier tour à Mignaloux-Beauvoir, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le candidat du parti La France Insoumise et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 22,18% et 12,52% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Mignaloux-Beauvoir avec 76,09% des voix, laissant par conséquent à Marine Le Pen 23,91% des suffrages. Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité d'obtenir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Quel sera la conclusion des législatives à Mignaloux-Beauvoir (86550) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022.