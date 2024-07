Résultat des législatives 2024 à Sèvres-Anxaumont (86800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire a fait baisser la gauche à Sèvres-Anxaumont L'autre question qui entoure ces élections sera celle du résultat de la gauche après la création du Nouveau Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a récolté un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Sèvres-Anxaumont, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 32,5% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 49,06% à l'époque.

20:58 - Rassemblement national : quel score aux dernières législatives à Sèvres-Anxaumont ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection du Parlement français. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle poussée à Sèvres-Anxaumont ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:05 - Séverine Saint-Pé (Horizons) devant avec 32,95% à Sèvres-Anxaumont aux législatives Le 30 juin, les électeurs de Sèvres-Anxaumont ont préféré Séverine Saint-Pé (Horizons), qui a bénéficié de 32,95% des voix. En seconde place, Lisa Belluco (Front populaire) captait 32,5%. Enfin, Emmanuelle Darles (Rassemblement National) ramassait 24,75% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente en considérant tous les votants de la circonscription, puisque c'est Lisa Belluco qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 33,14% devant Emmanuelle Darles avec 28,93% et Séverine Saint-Pé avec 28,85%. Le résultat du second tour se profile donc comme assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Sèvres-Anxaumont : quelle évolution ? Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Sèvres-Anxaumont a été de 26,18%, moins élevé de 17 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, parmi les 1 840 inscrits sur les listes électorales à Sèvres-Anxaumont, 43,53% étaient en effet restés chez eux. Le taux d'abstention était de 46,66% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Sèvres-Anxaumont ? La participation constitue immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Sèvres-Anxaumont était de 73,82%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 82,36% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,25% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 413 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,65% au premier tour. Au deuxième tour, 55,71% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Sèvres-Anxaumont ce soir ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Sèvres-Anxaumont ?

17:29 - Sèvres-Anxaumont aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Sèvres-Anxaumont, les élections sont en cours. Dotée de 990 logements pour 2 311 habitants, la densité de la commune est de 135 habitants/km². L'existence de 129 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (92,93%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 42,57% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,11%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 35 557 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Sèvres-Anxaumont, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.