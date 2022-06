Résultat de la législative à Milhaud : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats de l'élection législative 2022 à Milhaud seront probablement publiés assez rapidement après la fermeture des 5 bureaux de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on saura très vite qui des 12 candidats se qualifie au second tour.

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 36,7% des voix au premier tour à Milhaud, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 20,9% et 19,4% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Milhaud grâce à 58,6% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 41,4% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Quel sera le résultat des législatives à Milhaud ( Gard ) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022.