19:49 - À Bernis, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en séduire une portion. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 8,27% à Bernis. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 17% sur place. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Bernis, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 15,43% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,03% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,58% pour Yannick Jadot, 3,08% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a vivement progressé à Bernis Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de chiffres. Mais des indices se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà avancé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 50,29% pour la liste RN à Bernis il y a trois semaines Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté les européennes à Bernis. L'extrême droite a enregistré 50,29% des suffrages, contre Valérie Hayer à 9,08% et Raphaël Glucksmann à 8,27%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Bernis au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection suprême qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. On remarque que le Rassemblement national avait fait au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait accumulé 33,7% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 21,44% et 13,03%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,13% contre 41,87%).

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Bernis ? Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Bernis. On retrouvait en effet Nicolas Meizonnet devant ses concurrents au premier tour, avec 40,32% dans la ville, partie intégrante de la 2ème circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 59,17%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,83%.

11:02 - Les données démographiques de Bernis révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Bernis peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,49% et une densité de population de 257 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2278,64 euros par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 162 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,31%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,17%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bernis mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,25% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - La mobilisation des habitants aux élections législatives à Bernis À Bernis, l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,08% au premier tour et seulement 49,69% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 2 266 personnes en âge de voter au sein de la ville, 17,78% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 19,46% au second tour. Les études indiquent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?