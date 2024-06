En direct

19:48 - Un vote de gauche estimé à environ 16% à Aubord pour ces législatives L'autre incertitude qui accompagne ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Aubord, le binôme Nupes avait en effet glané 16,43% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 9,15% à Aubord. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant encore autour des 16% sur place.

18:42 - 13 points grattés en 5 ans par le RN à Aubord Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà progressé de 13 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Aubord majoritairement pour Bardella il y a trois semaines Regarder un peu moins loin en arrière semble également avisé au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Dans le détail, 552 votants d'Aubord ont en effet choisi l'extrême droite il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a glané 53,75% des voix devant Valérie Hayer à 10,13% et Raphaël Glucksmann à 9,15%.

14:32 - 34,93% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Aubord Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la principale clé pour juger une préférence politique locale. Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Elle avait engrangé 34,93% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 20,03% et 14,97%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 59,46% contre 40,54%).

12:32 - Des élections législatives positives pour le RN en 2022 Les élections législatives 2022 avaient donné un beau résultat pour le RN à Aubord. C'est en effet Nicolas Meizonnet qui arrivait en tête au premier tour avec 39,04% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 59,34%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,66%.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Aubord aux législatives Dans la commune d'Aubord, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec 47,62% de population active et une densité de population de 253 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 11,51% peut agir sur les espérances des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 502 euros/an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 876 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,66%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,99%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,24% à Aubord, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

09:32 - Aubord : la mobilisation des citoyens aux législatives Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, 1 855 personnes habilitées à participer à une élection à Aubord avaient pris part à l'élection (soit 56,55%), contre une participation de 55,48% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,33% au premier tour. Au deuxième tour, 46,87% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Aubord pour les élections législatives 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.