Résultat de la législative à Millas : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Millas dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Millas sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Millas. En direct 18:08 - Le bloc LFI-PS-EELV si près à Millas La coalition de gauche pouvait espérer glaner 27,07% à Millas avant le premier tour des législatives. L'équivalent du cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 4 bureaux de vote de Millas, les voix qui se sont finalement accumulées sur le bloc de gauche lors du premier tour étaient pourtant de 27,34% il y a sept jours. Ce qui avait tout de même offert la deuxième position à la Nupes. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Millas ? Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour, les habitants de Millas ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 30,89% des voix. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 27,34% des voix. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 21,02% des votes. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. 13:30 - Au moment des résultats des législatives, quel sera la participation à Millas ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 3027 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,05% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 76,21% au premier tour, soit 2307 personnes. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Le week-end dernier, 48,25% des personnes aptes à participer à une élection à Millas s'étaient rendues aux urnes. 10:30 - Le verdict des élections législatives 2022 à Millas sera connu ce soir ! La cité de Millas n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. Seuls les postulants qualifiés il y a une semaine se soumettent au vote pour ce 2ème volet de l'élection législative à Millas. Découvrez le résultat à partir de 20 heures ici même.

Résultats des législatives 2022 à Millas - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Millas aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste Nathalie Cullell Nouvelle union populaire écologique et sociale Sandrine Dogor-Such Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Millas - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Millas

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Millas Sandrine Dogor-Such (Ballotage) Rassemblement National 27,67% 30,89% Nathalie Cullell (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,29% 27,34% Pierre Bataille Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,36% 21,02% Laurence Martin Les Républicains 5,80% 6,53% Charles Mandar Reconquête ! 4,83% 5,04% Henri Guitart Divers 3,76% 2,98% Morgane Le Floch Régionaliste 2,57% 2,34% Françoise Perault Droite souverainiste 1,44% 1,07% Anna-Maria Urroz Divers extrême gauche 1,13% 1,14% Marlène Sgard Divers 1,12% 1,63% Blaise Madeline Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Millas Taux de participation 49,24% 48,25% Taux d'abstention 50,76% 51,75% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03% 2,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 1,71% Nombre de votants 41 848 1 464

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Millas. C'est la candidature Rassemblement National qui a récolté le plus de bulletins de votes auprès des habitants de Millas de la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales. Attention, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut encore basculer si les électeurs des 103 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Millas. La participation parmi les citoyens autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune pour la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales atteint 48% (soit 1 570 non-votants). Sandrine Dogor-Such a rassemblé 31% des votes au sein de la commune. Nathalie Cullell (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 27% des voix. Pierre Bataille (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 21% des suffrages.

Législatives 2022 à Millas : les enjeux

Comme partout en France, les 4 340 électeurs de Millas (Pyrénées-Orientales) seront invités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les habitants de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 37% des votes au premier tour à Millas. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 18% et 17% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Millas avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 61% des suffrages, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 39% des voix.