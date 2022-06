Résultat de la législative à Millery : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Millery sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Millery. En direct 18:08 - La 2e place à Millery pour les Insoumis Un total de 23,44% des voix pouvait être estimé pour la coalition de gauche avant ces législatives à Millery. Soit le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat LFI dans la circonscription a pourtant atteint 17,06% des suffrages sur place le dimanche 12 juin. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième place. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place au 1er tour La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 44,74% des suffrages à l'occasion du premier round de la législative le 12 juin dernier. Elle est arrivée devant les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains qui récupèrent 17,06% et 13,04% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Millery demeure la participation Plus de la moitié des Français ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 53,25% des personnes habilitées à participer à une élection à Millery s'étaient rendues aux urnes. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 3307 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,78% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 84,46% au premier tour, soit 2793 personnes. 10:30 - Le député de Millery sera élu ce dimanche soir Pour ce deuxième épisode des élections législatives de 2022 à Millery, les 4 bureaux de vote (de Millery à Millery) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours se mesurent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultats des législatives 2022 à Millery - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Millery aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Abdel Yousfi Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Luc Fugit Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Millery - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Millery

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 11ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Millery Jean-Luc Fugit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,55% 44,74% Abdel Yousfi (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,60% 17,06% Michel Dulac Rassemblement National 20,07% 12,92% Paul Vidal Les Républicains 15,14% 13,04% Charles Ascarino Reconquête ! 4,65% 6,09% Sophie Spennato Ecologistes 3,36% 3,04% Pierre-Henri Communal Droite souverainiste 1,29% 1,09% Alexis Martinon Ecologistes 0,89% 0,57% Christophe Chirat Divers 0,87% 0,69% Isabelle Browning Divers extrême gauche 0,86% 0,75% Mohsen Allali Divers gauche 0,53% 0,00% Aude Rossolini Divers droite 0,18% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Millery Taux de participation 48,64% 53,25% Taux d'abstention 51,36% 46,75% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,17% Nombre de votants 46 971 1 763

Le résultat de l' élection législative à Millery a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Dans la 11ème circonscription du Rhône, les 3311 habitants de Millery ont penché pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 11ème circonscription du Rhône atteint 47% (1 548 non-votants). Jean-Luc Fugit a réuni 45% des voix à l'échelle de la commune. Abdel Yousfi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Paul Vidal (Les Républicains) décrochent dans l'ordre 17% et 13% des suffrages. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Millery. Les habitants de 37 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Législatives 2022 à Millery : les enjeux

Les habitants de Millery prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat désigneront-ils ? Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il faire confiance à cette ville pour obtenir la majorité de l'hémicycle ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 40% des votes au premier tour à Millery. Celui qui était candidat à un deuxième mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 16% et 13% des voix. Le choix des habitants de Millery était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (71% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 29% des votes.