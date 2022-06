Résultat des législatives à Millery - Election 2022 (69390) [PUBLIE]

12/06/22 22:34

Résultat des législatives 2022 à Millery

Le résultat des élections législatives 2022 à Millery est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Rhône

Le résultat de l'élection législative à Millery est tombé. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Rhône peut toujours évoluer si les électeurs des 37 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Millery. Jean-Luc Fugit a obtenu 45% des voix. Abdel Yousfi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Paul Vidal (Les Républicains) le suivent avec 17% et 13% des voix. Le niveau de l'abstention s'établit à 47% des électeurs habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Millery Jean-Luc Fugit Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,55% 44,74% Abdel Yousfi Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,60% 17,06% Michel Dulac Rassemblement National 20,07% 12,92% Paul Vidal Les Républicains 15,14% 13,04% Charles Ascarino Reconquête ! 4,65% 6,09% Sophie Spennato Ecologistes 3,36% 3,04% Pierre-Henri Communal Droite souverainiste 1,29% 1,09% Alexis Martinon Ecologistes 0,89% 0,57% Christophe Chirat Divers 0,87% 0,69% Isabelle Browning Divers extrême gauche 0,86% 0,75% Mohsen Allali Divers gauche 0,53% 0,00% Aude Rossolini Divers droite 0,18% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Millery Taux de participation 48,64% 53,25% Taux d'abstention 51,36% 46,75% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,17% Nombre de votants 46 971 1 763

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Millery sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:26 - Quel résultat à Millery pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Millery comme dans toute la France. Cet électorat représentait 12,78% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,1% et 2,41% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 21,29% à Millery pour ces légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Millery ? La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement une résonnance à Millery dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or le président avait obtenu 39,74% des voix à Millery, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. La candidate du Front national grimpait à 15,78% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,78% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Millery ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Millery, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour des législatives ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 78,78% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 84,46% au premier tour, c'est-à-dire 2 793 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - Les chiffres de l'abstention aux législatives, un élément essentiel à Millery ? Les élections législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes élections. En 2017, durant les élections législatives, 53,88% des électeurs de Millery avaient pris part au vote au premier tour. La participation était de 45,43% au deuxième round. 09:30 - Les électeurs de Millery ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Si jamais vous peinez à cerner les 12 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Millery, pas de panique. Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Millery : les enjeux

Les habitants de Millery prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat désigneront-ils ? Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il faire confiance à cette ville pour obtenir la majorité de l'hémicycle ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 40% des votes au premier tour à Millery. Celui qui était candidat à un deuxième mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 16% et 13% des voix. Le choix des habitants de Millery était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (71% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 29% des votes.