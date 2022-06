Résultat de la législative à Mions : en direct

12/06/22 17:12

Pour ces nouvelles élections à Mions, les 10 bureaux de vote (de Bureau 1 Mairie Salle Simone Veil à Bureau 9 Gs Joliot Curie Preau Primaire) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le comptage des suffrages. Ce sont 12 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit sensiblement plus que la moyenne en France.

L'analyse des résultats des élections passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 47,25% des personnes habilitées à voter à Mions avaient participé à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 40,59% au deuxième round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.

Le taux de participation sera sans aucun doute un critère décisif du scrutin législatif 2022 à Mions. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de la présidentielle, sur les 9 350 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 25,01% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 20,4% au premier tour. L'inflation est susceptible de priver les isoloirs de leurs citoyens à Mions.

Les dynamiques nationales des derniers jours s'appliqueront sans doute sur les législatives à Mions ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La Nupes a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%. Or l'élection présidentielle d'avril, à Mions cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 28,11% des suffrages. A la suite, se trouvait Marine Le Pen à 26,02%, puis Jean-Luc Mélenchon à 22,64% et Éric Zemmour à 7,27%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche près de 28% des suffrages en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI.

Quel impétrant à l'Assemblée nationale placeront en tête des résultats des législatives les électeurs demeurant à Mions à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Durant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 28,1% des voix au premier tour à Mions. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,0% et 22,6% des voix. Le choix des administrés de Mions était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (57,4% des voix). Marine Le Pen avait obtenu 42,6% des voix. Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?