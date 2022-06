Résultat de la législative à Miramas : en direct

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Miramas sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - À Miramas, des sondages tout aussi révélateurs ? Les indicateurs nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Miramas. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or Marine Le Pen avait glané la tête du vote à l'issue de la dernière élection suprême à Miramas avec 34,14% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 28,46%, surclassant Emmanuel Macron à 14,29% et Éric Zemmour à 8,56%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Miramas ? À Miramas, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections législatives. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 31,25% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 28,53% au premier tour. La crainte d'une résurgence de l'épidémie de covid est de nature à tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Miramas. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Miramas lors du premier tour des législatives 2022 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'analyse des élections antérieures est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Lors des élections législatives de 2017, le taux de participation s'était hissé à 44,11% au premier tour dans la commune à Miramas, contre une participation de 39,6% au tour deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Miramas C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Miramas, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 10 candidats qui ont postulé pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 16725 électeurs de Miramas ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 20 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultat des élections législatives 2022 à Miramas

Les élections législatives 2022 auront lieu à Miramas comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Emmanuel Tache de la Pagerie Rassemblement National Cédric Cesari Ecologistes Jean-Guillaume Remise Reconquête ! Christophe Caillault Nouvelle union populaire écologique et sociale Guy Dubost Divers extrême gauche Mariana Caillaud Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Baptiste Meloni Divers Valérie Laupies Droite souverainiste Sylvie Pasquini Divers extrême gauche Grégory Sanchez Ecologistes

Législatives 2022 à Miramas : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 27 062 électeurs de Miramas (13) seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le RN a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34,14% des suffrages au premier tour à Miramas. La présidente du RN avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 28,46% et 14,29% des votes. Le choix des votants de Miramas était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (60,11% des suffrages), abandonnant par conséquent 39,89% des voix à Emmanuel Macron.