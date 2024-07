Résultat des législatives 2024 à Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les 12,55% du Front populaire très suivis Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a récolté 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 12,55% des votes à Saintes-Maries-de-la-Mer. Une poussée à comparer néanmoins avec les 9,32% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 21 points à Saintes-Maries-de-la-Mer Au niveau local comme au niveau national, le résultat du RN aux élections législatives sera très analysé. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori au second tour Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera en conséquence observé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Saintes-Maries-de-la-Mer, comme en 2022 ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN réalisait déjà un très bon score à Saintes-Maries-de-la-Mer. Dans la commune, c'est Emmanuel Tache de la Pagerie qui arrivait en tête au premier tour avec 39,18%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 76,63%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 23,37%.

20:05 - Emmanuel Tache de la Pagerie (Rassemblement National) déjà devant avec 60,81% à Saintes-Maries-de-la-Mer aux législatives Grâce à 60,81% des suffrages, Emmanuel Tache de la Pagerie (Rassemblement National) a pris les devants à Saintes-Maries-de-la-Mer, dimanche 30 juin au soir du premier tour des élections législatives. Marion Biscione (Ensemble pour la République) et Nicolas Koukas (Union de la gauche) suivaient en décrochant respectivement 16,03% et 12,55% des votants dans la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Emmanuel Tache de la Pagerie rassemblant cette fois 47,12%, devant Nicolas Koukas avec 29,92% et Marion Biscione avec 14,88%.

19:21 - Participation aux législatives à Saintes-Maries-de-la-Mer : un record par rapport au scrutin européen ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? À Saintes-Maries-de-la-Mer, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 est monté à 70,82%, plus élevé de 14 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 2 589 personnes aptes à voter à Saintes-Maries-de-la-Mer avaient en effet participé à l'élection (soit 56,01%), contre un taux de participation de 55,36% en 2019. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives à Saintes-Maries-de-la-Mer Le niveau de participation est à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ces législatives. Les résidents de Saintes-Maries-de-la-Mer ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 70,82%. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 617 personnes en âge de voter dans la commune, 78,83% avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,68% au premier tour, c'est-à-dire 2 059 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,04% au premier tour. Au deuxième tour, 46,72% des citoyens se sont déplacés.

17:29 - Les défis socio-économiques de Saintes-Maries-de-la-Mer et leurs implications électorales A la mi-journée des législatives, Saintes-Maries-de-la-Mer apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec une population de 2 120 habitants répartis dans 3 090 logements, cette ville présente une densité de 7 habitants par km². Avec 580 entreprises, Saintes-Maries-de-la-Mer se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (68,64%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,56% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 132 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 23,58%, synonyme d'une situation économique mitigée. Pour finir, Saintes-Maries-de-la-Mer incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.