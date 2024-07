Résultat des législatives 2024 à Arles : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Arles

Dans la ville d'Arles, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 16,28% des résidents sont des enfants, et 29,64% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 407 euros/an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 16 322 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,74% et d'une population immigrée de 12,12% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Arles mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,17% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.