Résultat des législatives à Mireval - Election 2022 (34110)

Le résultat des élections législatives 2022 à Mireval est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Hérault

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription de l'Hérault

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Mireval. La participation parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 8ème circonscription de l'Hérault atteint 46% (1 273 votants). Cédric Delapierre a enregistré 35% des suffrages au niveau de la ville. Sylvain Carriere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-François Audrin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à respectivement 22% et 22% des voix. Reste encore à savoir si les habitants des 14 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Mireval.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mireval Sylvain Carriere Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,35% 22,46% Cédric Delapierre Rassemblement National 24,92% 34,53% Jean-François Audrin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,28% 21,98% Franck Sylvestre Reconquête ! 5,18% 4,96% Olivier Andrieu Divers gauche 4,46% 3,60% Nathalie Lefeuvre-Roumanos Les Républicains 3,65% 3,52% Jean-Baptiste Roger Ecologistes 2,59% 2,00% Marie-France Britto Divers droite 1,38% 2,80% Colette Viallard Droite souverainiste 1,37% 1,44% Elsa Cesari Ecologistes 1,20% 1,52% Stanislas Thiry Divers centre 1,09% 0,72% Thomas Garnier Divers extrême gauche 0,54% 0,48% Participation au scrutin Circonscription Mireval Taux de participation 46,56% 46,26% Taux d'abstention 53,44% 53,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,41% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,31% Nombre de votants 43 941 1 273

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mireval sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:43 - Du côté de la Nupes, les 16,47% de Jean-Luc Mélenchon à Mireval donnent de l'espoir Dans les 3 bureaux de vote de Mireval, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait atteint 16,47% des suffrages le dimanche 10 avril. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,22% et 2,21% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 21,9% à Mireval pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Mireval, des sondages tout aussi valables ? Lors de la dernière élection, à Mireval, Marine Le Pen obtenait la première position avec 36,25% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,6%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 16,47% et Éric Zemmour à 8,26%. En revanche en France, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines infléchiront probablement ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Il faut se rappeler que la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. 14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Mireval ? À Mireval, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues des législatives 2022. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 754 personnes en âge de voter dans la commune, 75,16% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 77,23% au premier tour, ce qui représentait 2 127 personnes. Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives à Mireval ? Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette localité lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq ans auparavant, lors des législatives, le taux de participation avait atteint 48,19% au premier tour dans la commune à Mireval. Le taux de participation était de 42,34% au deuxième round. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les votants de Mireval ont jusqu'à 18 heures pour voter Bienvenue dans ce live où vous pourrez vivre cette première étape des législatives 2022 à Mireval, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Se trouvent en lice 12 candidats dans l'unique circonscription de la ville (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Mireval : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Mireval (34) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les électeurs de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 36% des voix au premier tour à Mireval, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et le président du parti La France Insoumise avaient obtenu 21% et 16% des voix. Le choix des citoyens de Mireval était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (58% des voix), cédant par conséquent 42% des voix à Emmanuel Macron.