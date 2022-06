Résultat de la législative à Moëlan-sur-Mer : en direct

En direct

17:16 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Moëlan-sur-Mer ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Ces mouvements des dernières heures rejailliront probablement à Moëlan-sur-Mer au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Moëlan-sur-Mer cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 28,75% des suffrages. Derrière, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 23,53%, puis Marine Le Pen à 18,43% et Yannick Jadot à 6,29%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Moëlan-sur-Mer À Moëlan-sur-Mer, le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels des législatives. Les populations des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour des législatives ? Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,7% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 22,44% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Moëlan-sur-Mer ? Comment ont voté généralement les citoyens de cette ville lors des précédentes élections ? En 2017, à l'occasion des élections législatives, 52,62% des inscrits sur les listes électorales de Moëlan-sur-Mer avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,69% au tour deux. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.