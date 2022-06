En direct

18:48 - Pour la Nupes, les 21,6% de Jean-Luc Mélenchon à Moissac donnent de l'espoir La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des questions clés de ces élections législatives, à Moissac comme dans toute la France. Cet électorat représentait 21,6% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,73% et 2,21% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement obtenir 26,54% à Moissac pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Moissac, des sondages aussi justes ? A l'issue de la dernière élection présidentielle, à Moissac, Marine Le Pen terminait en tête avec 29,97% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,6%, puis Emmanuel Macron, en troisième position à 19,74% et Éric Zemmour à 9,17%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute infléchir la situation et donc le résultat des législatives à Moissac dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombée tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation reste le chiffre clé de ces élections législatives à Moissac À Moissac, l'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues des législatives. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient potentiellement détourner l'attention des citoyens de Moissac (82200) du vote. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 28,18% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient boudé les urnes, contre une abstention de 25,4% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Moissac, les chiffres de l'abstention aux élections législatives seront un élément important L'étude des derniers scrutins permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Pendant les législatives de 2017, 53,88% des personnes en capacité de participer à une élection à Moissac avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,48% pour le deuxième tour. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.