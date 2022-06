Résultat de la législative à Monein : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Monein sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Monein. En direct 18:07 - La 2e position à Monein pour les Insoumis Avec un score de 26,93% des suffrages au 1er tour à Monein, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint un haut niveau avant ce deuxième volet des législatives 2022. Son candidat a donc une certaine envergure ce dimanche 19 juin. Ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or à Monein, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 22,54%, 3,62%, 2,42% et 2,8% en avril. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc potentiellement atteindre 31,38% à Monein pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Monein ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone camouflent quelquefois des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Monein. Avec 35,19% des bulletins de vote, la candidature Divers gauche s'est imposée à Monein dimanche 12 juin lors du 1er round des législatives. Elle a précédé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui décrochent dans l'ordre 26,93% et 14,29% des suffrages. 13:30 - À Monein, la grande inconnue de ces législatives 2022 reste l'abstention Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, la participation aux législatives représentait 42,64% au deuxième tour et 55,4% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des scrutins passés. Durant les élections législatives de 2017, 51,6% des inscrits sur les listes électorales de Monein avaient pris part au vote au deuxième tour, en d’autres termes 1854 électeurs s'étaient rendus dans leur bureau de vote. 10:30 - C'est reparti à Monein ! A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives ? Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Monein et il reste encore du temps pour se prononcer lors de ce 2ème épisode, puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les postulants qualifiés la semaine passée sont toujours présents pour le résultat définitif des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Monein - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Monein aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste David Habib Divers gauche Jean-François Baby Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Monein - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Monein

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Monein David Habib (Ballotage) Divers gauche 36,61% 35,19% Jean-François Baby (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,63% 26,93% Fabienne Costedoat-Diu Les Républicains 16,45% 13,49% Nicolas Cresson Rassemblement National 15,34% 14,29% Romane Albanel Reconquête ! 3,35% 2,99% Edith Peyre Ecologistes 2,65% 2,44% Françoise Le Roux Droite souverainiste 1,38% 1,59% Karine Bordenave Régionaliste 1,31% 1,34% Eric Delteil Divers extrême gauche 0,77% 0,55% Antoine Missier Divers extrême gauche 0,52% 0,25% Christelle, Huguette, Sarah Charlot Ecologistes 0,52% 0,20% Eva Pernet Divers 0,46% 0,75% Participation au scrutin Circonscription Monein Taux de participation 54,52% 55,29% Taux d'abstention 45,48% 44,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 1,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73% 0,68% Nombre de votants 45 841 2 060

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Monein. C'est le candidat Divers gauche qui a récolté le plus de voix auprès des 3726 habitants de Monein inscrits dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Le taux de participation s'établit à 55% des électeurs habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale (2 060 votants). David Habib a recueilli 35% des voix à l'échelle de la commune. Jean-François Baby (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 27% des suffrages. Enfin, Nicolas Cresson (Rassemblement National) capte 14% des voix. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 172 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

Législatives 2022 à Monein : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 24,73% des voix au premier tour à Monein. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,54% et 18,41% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Monein avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 58,95% des suffrages, laissant donc à Marine Le Pen 41,05% des votes. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue des élections législatives à Monein (64) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022.