Résultat de la législative à Monein : en direct

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 22,54% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Monein il y a deux mois. Les conversions des votes écologistes et socialistes sont aussi à observer ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,62% et 2,42% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total théorique de 28,58% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Monein ?

Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Monein, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 24,73% des suffrages. En seconde position, on trouvait Jean-Luc Mélenchon à 22,54%, puis Marine Le Pen à 18,41% et Jean Lassalle à 14,96%. Les indicateurs nationaux des derniers jours infléchiront probablement ce décor lors des législatives à Monein dimanche, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.