Résultat des législatives à Montagny - Election 2022 (69700) [PUBLIE]

12/06/22 22:34

Résultat des législatives 2022 à Montagny

Le résultat des élections législatives 2022 à Montagny est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Rhône

Le résultat de l'élection législative à Montagny a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 2238 citoyens votant dans la 11ème circonscription du Rhône résidant à Montagny. Attention : le résultat de la législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 37 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Montagny. Jean-Luc Fugit a amassé 32% des votes au sein de la ville. Il précède Michel Dulac (Rassemblement National) et Abdel Yousfi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 22% et 18% des suffrages. Le niveau de l'abstention s'établit à 51% des citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de la 11ème circonscription du Rhône, ce qui représente 1 147 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montagny Jean-Luc Fugit Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,55% 32,43% Abdel Yousfi Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,60% 18,03% Michel Dulac Rassemblement National 20,07% 21,93% Paul Vidal Les Républicains 15,14% 14,87% Charles Ascarino Reconquête ! 4,65% 6,23% Sophie Spennato Ecologistes 3,36% 2,60% Pierre-Henri Communal Droite souverainiste 1,29% 0,93% Alexis Martinon Ecologistes 0,89% 0,93% Christophe Chirat Divers 0,87% 1,02% Isabelle Browning Divers extrême gauche 0,86% 0,74% Mohsen Allali Divers gauche 0,53% 0,28% Aude Rossolini Divers droite 0,18% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Montagny Taux de participation 48,64% 48,75% Taux d'abstention 51,36% 51,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,37% Nombre de votants 46 971 1 091

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montagny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Montagny ? Dans les 2 bureaux de vote de Montagny, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait atteint 14,74% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Les transferts des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,85% et 1,32% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 19,91% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Montagny. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Montagny ? Lors du dernier scrutin, à Montagny, Emmanuel Macron accostait en tête au 1er round de l'élection avec 32,51% des voix, devant Marine Le Pen à 23,93%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 14,74% et Éric Zemmour avec 10,89%. Les mouvements nationaux des dernières semaines modifieront sans doute ce tableau lors des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Montagny demeure l'abstention Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Montagny ? La crainte d'une résurgence de l'épidémie de covid ainsi que ses retombées sur la santé publique et l'économie française seraient de nature à de faire baisser le taux de participation à Montagny. Au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,24% dans la ville. Le taux d'abstention était de 16,1% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - La participation peut-elle encore descendre lors des élections législatives à Montagny ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Comment ont voté généralement les citoyens de cette commune lors des élections précédentes ? Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, sur les 1 987 personnes en âge de voter à Montagny, 51,59% étaient allées voter au premier tour. La participation était de 45,24% pour le deuxième tour. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Montagny ? Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Montagny et il y a encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 impétrants qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Montagny : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Montagny (69700) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. Pendant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33% des voix au premier tour à Montagny. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 15% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Montagny grâce à 58% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 42% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il compter sur cette commune pour acquérir une majorité des députés de l'hémicycle ?