Résultat de la législative à Montauban-de-Bretagne : en direct

12/06/22 11:10

10 candidats sont en course dans la seule circonscription de Montauban-de-Bretagne ce 12 juin, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un nombre de candidatures dans la moyenne des autres circonscriptions. Les 4648 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 6 bureaux de vote et choisir un favori pour cette première manche.

Quel impétrant à l'Assemblée nationale classeront en première position des résultats des élections législatives en 2022 les 6 189 citoyens habitant à Montauban-de-Bretagne à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Les habitants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 37,71% des voix au premier tour à Montauban-de-Bretagne. L'ex-banquier de chez Rothschild avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,83% et 16,66% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Montauban-de-Bretagne gratifié de 66,31% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 33,69% des votes.