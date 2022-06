Résultat de la législative à Montayral : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Montayral sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Montayral. En direct 18:13 - Un élu ce soir pour la coalition de LFI ? Le point de départ pour le bloc de gauche s'élevait à 27,75% avant ces législatives à Montayral. L'équivalent du cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon a cumulé 26,52% des votes au 1er tour de la législative il y a sept jours dans les 4 bureaux de vote de Montayral. De quoi finir tout de même en pôle position. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée à Montayral Grâce à 26,52% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Montayral le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round des élections législatives. Elle a précédé les représentants Rassemblement National et Les Républicains qui décrochent 24,52% et 18,37% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - À Montayral, quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est trop haut durant de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au second tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. Au cours des dernières années, les 2735 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 48,19% des inscrits sur les listes électorales de Montayral avaient participé au vote au round numéro deux, ce qui représentait 1080 votants sur les 2146 personnes inscrites sur les listes électorales. 10:30 - Le résultat final des élections législatives à Montayral se dévoilera ce soir ! Les caractéristiques de ce deuxième épisode des élections législatives à Montayral sont limpides : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se prononcer. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour minimiser la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Montayral - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Montayral aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Lot-et-Garonne

Tête de liste Liste Annick Cousin Rassemblement National Xavier Czapla Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Montayral - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Montayral

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Lot-et-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montayral Annick Cousin (Ballotage) Rassemblement National 24,96% 24,52% Xavier Czapla (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,91% 26,52% Olivier Damaisin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,15% 17,10% Jean-Louis Costes Les Républicains 13,84% 18,37% Geoffroy Gary Reconquête ! 5,85% 3,53% Alain Merly Divers droite 3,71% 1,72% Pierre Soubiran Divers centre 2,34% 0,90% Jacques Vialettes Parti radical de gauche 2,24% 2,08% Mathias Bouffies Ecologistes 1,21% 1,00% Therese de Boissezon Régionaliste 0,83% 1,09% Jean-Jacques Fanchtein Divers extrême droite 0,72% 1,18% Bernadette Gasc Divers extrême gauche 0,71% 1,54% Myriam Sider Divers extrême gauche 0,54% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Montayral Taux de participation 52,51% 52,79% Taux d'abstention 47,49% 47,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98% 2,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97% 0,96% Nombre de votants 39 903 1 144

Le résultat de l' élection législative 2022 à Montayral est tombé. À Montayral, les 2167 habitants inscrits dans la 3ème circonscription du Lot-et-Garonne se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. La participation atteint 53% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (1 023 non-votants). Xavier Czapla a amassé 27% des suffrages. Annick Cousin (Rassemblement National) et Jean-Louis Costes (Les Républicains) le suivent grâce à dans l'ordre 25% et 18% des votes. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 116 autres communes participant également au résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Lot-et-Garonne.

Législatives 2022 à Montayral : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Montayral (47) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils seront priés de contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 29% des suffrages au premier tour à Montayral. La finaliste de l'élection présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 20% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Montayral avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 52% des voix, abandonnant donc à Emmanuel Macron 48% des voix. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ?