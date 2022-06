Résultat de la législative à Montbrison : en direct

17:10 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Montbrison ?

Au précédent scrutin, à Montbrison, Emmanuel Macron se hissait à la tête du vote au premier round de l'élection avec 30,07% des voix, devant Marine Le Pen à 22,29%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 18,26% et Éric Zemmour à 7,5%. Les indications nationales des dernières heures changeront peut-être ces équilibres lors des législatives dans la cité dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%.