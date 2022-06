Résultat de la législative à Montfort-sur-Meu : en direct

12/06/22 10:58

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montfort-sur-Meu sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:58 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Montfort-sur-Meu Le vote a débuté ce matin à Montfort-sur-Meu et il y a encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Montfort-sur-Meu

Les élections législatives 2022 auront lieu à Montfort-sur-Meu comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Matthieu Ploquin Divers gauche Astrid Prunier Rassemblement National David Merliere Reconquête ! Mélina Parmentier Les Républicains Céline Bretel Ecologistes Jean-Louis Amisse Divers extrême gauche Karim Farah Divers Mathieu Guihard Régionaliste Christophe Martins Ensemble ! (Majorité présidentielle) Claudia Rouaux Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Montfort-sur-Meu : les enjeux

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 35,9% des voix au premier tour à Montfort-sur-Meu, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 22,2% et 14,9% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Montfort-sur-Meu avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 74,0% des voix, laissant ainsi à Marine Le Pen 26,0% des voix. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Montfort-sur-Meu (35) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.