Résultat de la législative à Montigny-le-Bretonneux : en direct

17:06 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Montigny-le-Bretonneux ?

À Montigny-le-Bretonneux, Emmanuel Macron terminait en tête de la dernière présidentielle avec 35,59% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,67%. Suivaient, avec 10,38%, Marine Le Pen et enfin, à 7,86%, Valérie Pécresse. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures boulverseront probablement cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le Rassemblement national a courru après les 20%.