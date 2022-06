Résultat de la législative à Montigny-lès-Metz : en direct

En direct

17:08 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Montigny-lès-Metz ? Avec 29,9% des suffrages exprimés, au 1er round à Montigny-lès-Metz, Emmanuel Macron avait atteint la première position lors de la dernière élection à l'Elysée. Marine Le Pen arrivait deuxième à 22,62%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 20,15% et Éric Zemmour à 7,94%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures infléchiront probablement la donne lors des législatives dans la commune au 1er tour. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%.

14:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives à Montigny-lès-Metz À Montigny-lès-Metz, le taux de participation sera sans aucun doute l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif. Le conflit militaire russo-ukrainien et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient notamment en mesure de faire baisser la participation à Montigny-lès-Metz. Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 28,93% dans l'agglomération. L'abstention était de 28,12% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - À Montigny-lès-Metz quel était le pourcentage de la participation à Montigny-lès-Metz en 2017 ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? En 2017, durant les élections législatives, 45,09% des personnes en âge de voter à Montigny-lès-Metz avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 37,77% au round numéro deux. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.