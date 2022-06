En direct

18:54 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Montlouis-sur-Loire ? Les inscrits de Montlouis-sur-Loire avaient offert 21,59% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,42% et 2,53% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total théorique de 30,54% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Montlouis-sur-Loire ? Les indicateurs nationaux des derniers jours auront sans doute une résonnance à Montlouis-sur-Loire dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Or l'élection présidentielle d'avril, à Montlouis-sur-Loire cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 30,57% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 21,59%, puis Marine Le Pen à 20,16% et Yannick Jadot à 6,42%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Montlouis-sur-Loire ? L'abstention sera incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Montlouis-sur-Loire. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,84% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 25,38% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne ainsi que son impact en matière économique et énergétique sont de nature à de faire baisser le taux de participation à Montlouis-sur-Loire (37270).

11:30 - À Montlouis-sur-Loire quel était le taux de l'abstention à Montlouis-sur-Loire en 2017 ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des scrutins antérieurs ? Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 56,99% au premier tour dans la commune à Montlouis-sur-Loire, à comparer avec un taux d'abstention de 47,77% au deuxième round. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.