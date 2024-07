Résultat des législatives 2024 à Auzouer-en-Touraine (37110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont converger les voix du Front populaire à Auzouer-en-Touraine ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La réponse à cette question va marquer ce 2e tour. Premier élément de réponse : le bloc a rassemblé plus de 28% des suffrages à l'échelle de la France dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 20% des bulletins à Auzouer-en-Touraine. Un chiffre en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a vivement gagné du terrain à Auzouer-en-Touraine en 2 ans Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Auzouer-en-Touraine entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN soit vainqueur à Auzouer-en-Touraine ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La majorité en tête aux législatives 2022 à Auzouer-en-Touraine A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces législatives sera en conséquence très instructif. Le RN peut-il gagner cette fois à Auzouer-en-Touraine, contrairement à 2022 ? Le RN réalisait également un très bon résultat à Auzouer-en-Touraine lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Christophe Guestault au sommet au premier tour, avec 29,14% dans la commune. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Daniel Labaronne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 52,72%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,28%.

20:05 - Déjà 45,92% pour le RN à Auzouer-en-Touraine aux élections législatives Corine Fougeron (Rassemblement National) a obtenu 45,92% des votes à Auzouer-en-Touraine dimanche 30 juin 2024, pour le premier round des élections législatives. Un score qui lui a permis de ressortir devant Daniel Labaronne (Majorité présidentielle) et Christelle Gobert (Union de la gauche) avec 26,94% et 20% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire, Corine Fougeron accumulant cette fois 35,08%, devant Daniel Labaronne avec 32,58% et Christelle Gobert avec 23,33%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation à Auzouer-en-Touraine ? L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Le 30 juin dernier, la participation lors du 1er round des élections législatives 2024 à Auzouer-en-Touraine était de 68,33%, dépassant celle des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 485 personnes en âge de voter à Auzouer-en-Touraine, 49,49% s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir. La participation était de 53,78% pour les élections européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au 2e tour à Auzouer-en-Touraine ? À Auzouer-en-Touraine, la participation est immanquablement l'une des clés de ces élections législatives. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Auzouer-en-Touraine s'élevait à 31,67%. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,23% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 23,83% au second tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,14% au premier tour. Au second tour, 55,18% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Auzouer-en-Touraine ? La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des ménages pourrait nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants d'Auzouer-en-Touraine.

17:29 - Dynamique électorale à Auzouer-en-Touraine : une analyse socio-démographique Quelle influence les habitants d'Auzouer-en-Touraine exercent-ils sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,54%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (83,7%) met en avant l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 356 euros/an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 687 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (5,57%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,56%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Auzouer-en-Touraine mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,12% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.