Résultat de la législative à Montmélian : en direct

En direct

19:22 - Quel résultat à Montmélian pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 24,24% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Montmélian le 10 avril dernier. Les reports des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,38% et 2,16% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 30,78% à Montmélian pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Montmélian ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Montmélian, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 25,88% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 25,47%, puis Jean-Luc Mélenchon à 24,24% et Éric Zemmour à 6,72%. Le président-candidat atteignait en revanche 27,85% des électeurs dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront certainement remettre en question ce décor à Montmélian ce dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Montmélian demeure la participation Le taux de participation sera sans aucun doute l'un des facteurs clés du scrutin législatif à Montmélian. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les tarifs du pétrole et du gaz sont notamment en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Montmélian. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 364 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 28,31% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 25,47% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - À Montmélian, le score de la participation aux législatives 2022 sera un élément déterminant Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, 61,76% des personnes en capacité de voter à Montmélian avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 54,25% pour le round deux.