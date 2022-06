Résultat des législatives à Montpon-Ménestérol - Election 2022 (24700) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Montpon-Ménestérol est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Montpon-Ménestérol est connu. Le représentant Rassemblement National décroche la première position chez les 4414 électeurs votant dans la 1ère circonscription de la Dordogne et résidant à Montpon-Ménestérol. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Dordogne atteint 51%. Au sein de la ville, Williams Ambroise a réuni 29% des suffrages. Il arrive devant Philippe Chassaing (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pascale Martin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 21% et 17% des voix. Attention : le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 48 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Montpon-Ménestérol.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montpon-Ménestérol Pascale Martin Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,33% 17,00% Philippe Chassaing Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,48% 21,19% Williams Ambroise Rassemblement National 20,29% 29,37% Elisabeth Marty Les Républicains 12,15% 11,49% Floran Vadillo Divers gauche 10,78% 10,43% Pascale Léger Reconquête ! 3,89% 4,73% Cécile Chrétien Ecologistes 1,93% 1,88% Patrice Reboul Parti radical de gauche 1,92% 1,24% Emmanuelle Jean Ecologistes 1,43% 1,10% Isabelle Leglu Divers droite 0,99% 0,78% Lise Khelfaoui Divers extrême gauche 0,82% 0,78% Pierre Melo Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Montpon-Ménestérol Taux de participation 53,50% 50,61% Taux d'abstention 46,50% 49,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69% 1,43% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18% 1,16% Nombre de votants 41 655 2 234

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montpon-Ménestérol sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:00 - Quel résultat aux législatives de Montpon-Ménestérol pour la Nupes ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des paramètres de ces législatives, à Montpon-Ménestérol comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 15,95% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,7% et 1,29% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 19,94% à Montpon-Ménestérol pour ce premier tour. 16:30 - À Montpon-Ménestérol, des sondages tout aussi justes qu'en France ? À Montpon-Ménestérol, Marine Le Pen remportait la tête du vote de la dernière présidentielle avec 34,01% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,42%, puis, avec 15,95%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,1%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de près de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront peut-être transformer la donne lors des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Montpon-Ménestérol ? Le taux de participation sera indéniablement l'un des critères clés de ces élections législatives à Montpon-Ménestérol. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 4 409 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,08% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 75,21% au premier tour, soit 3 316 personnes. Le conflit armé ukrainien et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient de nature à détourner les électeurs de Montpon-Ménestérol des bureaux de vote. 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Montpon-Ménestérol ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des dernières années, les 5 670 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, pendant les élections législatives, parmi les 4 258 personnes en âge de voter à Montpon-Ménestérol, 52,28% étaient allées voter au premier tour. Le taux de participation était de 45,73% au second round. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives 2022 à Montpon-Ménestérol La cité de Montpon-Ménestérol n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 12 candidats sont en lice pour cette élection législative à Montpon-Ménestérol soit légèrement plus en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures dans cet espace.

Législatives 2022 à Montpon-Ménestérol : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales habitant à Montpon-Ménestérol (24700) seront invités à participer à l'élection de leur député comme partout en France. Quel prétendant soutiendront-ils ? Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 34,0% des suffrages au premier tour à Montpon-Ménestérol. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,4% et 16,0% des votes. Le choix des votants de Montpon-Ménestérol était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (56,6% des voix), abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 43,4% des voix.