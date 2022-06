Résultat de la législative à Montrevault-sur-Èvre : en direct

17:10 - À Montrevault-sur-Èvre, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ?

Les tendances nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Montrevault-sur-Èvre ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Or le président-candidat avait obtenu 37,91% des voix à Montrevault-sur-Èvre, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN se hissait à 25,46% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,34% (contre à un peu moins de 22%).