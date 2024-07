Résultat des législatives 2024 à Mauges-sur-Loire : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale à Mauges-sur-Loire : une analyse socio-démographique

Comment la population de Mauges-sur-Loire peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,4% et une densité de population de 470 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,92%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 7 107 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,15%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,19%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Mauges-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 36,18% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.