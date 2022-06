19:02 - Quel résultat pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Monts ?

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Monts comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 17,92% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Les transferts des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,3% et 2,15% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 25,37% à Monts pour ce premier tour.