Résultat des législatives 2024 à Ligueil (37240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Ligueil, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, l'ensemble a glané plus de 28% des voix à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,49% des voix à Ligueil. Une performance à compléter néanmoins avec les 19,35% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain à Ligueil ces 2 dernières années Le score obtenu par le Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection des députés. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Ligueil semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas avancé dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Quel résultat final à Ligueil pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Le score obtenu par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette législative localement, comme dans le reste du pays. Contrairement à l'élection de 2022, le RN a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives il y a deux ans à Ligueil, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 23,87% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 24,52% pour Sophie Métadier (Union des Démocrates et des Indépendants) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme La République en Marche (57,45%). C'est donc Henri Alfandari (La République en Marche) qui arrivait premier au finish.

20:05 - Déjà 38,76% pour le RN à Ligueil aux élections législatives Selon les dernières projections rendues publiques juste avant le second tour, le parti de Jordan Bardella devrait gagner entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle garderaient une centaine de sièges. Il faut bien entendu prendre en compte les spécificités locales. Grâce à 38,76% des bulletins de vote, Jules Robin (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Ligueil, dimanche 30 juin lors du 1er round des législatives. Henri Alfandari (Ensemble pour la République) et Sandra Barbier (Union de la gauche) suivaient en récupérant respectivement 32,66% et 19,49% des électeurs. La 3ème circonscription d'Indre-et-Loire n'a en revanche rendu la même copie que la cité, puisque c'est Henri Alfandari qui y remportait ce premier tour, avec 32,87% devant Jules Robin avec 32,21% et Sandra Barbier avec 25,56%.

19:21 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quelle est la participation à Ligueil ? L'observation des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Les chiffres montrent une participation de 69,21% au 1er tour des élections législatives 2024 à Ligueil, supérieure à celle des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 1 426 personnes en capacité de voter à Ligueil s'étaient effectivement rendues aux urnes (soit 56,38%), à comparer avec une participation de 59,48% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives à Ligueil Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Ligueil ? Dans la commune, 69,21% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 441 personnes en âge de voter au sein de la commune, 77,79% étaient allées voter, contre une participation de 79,39% au second tour, c'est-à-dire 1 144 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,04% au premier tour et 51,71% au second tour. Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Ligueil ?

17:29 - Élections législatives à Ligueil : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Ligueil, les élections sont en cours. Avec une population de 2 103 habitants répartis dans 1 134 logements, cette ville présente une densité de 74 hab par km². L'existence de 118 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (67,11%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 37,8% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1740,69 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,28%, révélant une situation économique instable. Ligueil manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.