Résultat des législatives 2024 à Tauxigny-Saint-Bauld (37310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Tauxigny-Saint-Bauld, que vont décider les électeurs du Front populaire ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,34% des bulletins à Tauxigny-Saint-Bauld. Un chiffre qui a stagné en comparaison des 23,25% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national n'a pas progressé à Tauxigny-Saint-Bauld A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors des législatives 2024 sera très observé. Alors qu'on a observé près de 15 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Tauxigny-Saint-Bauld semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…

20:29 - Ensemble en pôle position aux législatives il y a deux ans à Tauxigny-Saint-Bauld Le score obtenu par le Rassemblement national sera ainsi le grand sujet à l'échelle locale pour le second tour de ces élections 2024. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le RN a cette fois des chances de remporter ce scrutin localement. Le Rassemblement national parvenait en revanche en pôle position à Tauxigny-Saint-Bauld lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Irène Protin qui se plaçait en tête au premier tour avec 25,08% dans la commune. Henri Alfandari (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 55,67%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,33%.

20:05 - Jules Robin (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 40,88% à Tauxigny-Saint-Bauld aux législatives Grâce à 40,88% des votes, Jules Robin (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Tauxigny-Saint-Bauld, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er round de la législative. Un score qui lui a permis de ressortir devant Henri Alfandari (Ensemble !) et Sandra Barbier (Nouveau Front populaire) avec respectivement 29,74% et 23,34% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la municipalité, puisque c'est Henri Alfandari qui s'y imposait, avec 32,87% devant Jules Robin avec 32,21% et Sandra Barbier avec 25,56%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Tauxigny-Saint-Bauld au niveau de l'abstention ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut également observer les résultats des dernières élections. Le 30 juin dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Tauxigny-Saint-Bauld a atteint 67,17%, dépassant celle des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 53,24% des électeurs de Tauxigny-Saint-Bauld (37) avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 51,95% lors des européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Tauxigny-Saint-Bauld, la participation était de 67,17% lors du premier tour des législatives L'un des critères importants des législatives est immanquablement le niveau de participation. Le pourcentage d'abstention à Tauxigny-Saint-Bauld lors du premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 32,83%. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 284 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,17% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 22,59% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,13% au premier tour et 50,19% au second tour. La nouvelle perception de la vie politique est notamment capable de pousser les électeurs de Tauxigny-Saint-Bauld à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les enjeux locaux de Tauxigny-Saint-Bauld : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des élections législatives à Tauxigny-Saint-Bauld comme partout ailleurs. Avec ses 1 693 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 95 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,83%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,8% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 46,92% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 404,78 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Tauxigny-Saint-Bauld, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, se mêlent aux défis français.