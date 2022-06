Résultat des législatives à Morne-à-l'Eau - Election 2022 (97111) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Les résultats de l'élection législative 2022 à Morne-à-l'Eau vont théoriquement être dévoilés assez rapidement après la fermeture des 20 bureaux de vote, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le résultat devrait poindre dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2017, pendant les législatives, 24,25% des personnes en capacité de participer à une élection à Morne-à-l'Eau avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 25,25% au dernier round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012.

À Morne-à-l'Eau, le niveau de participation sera indiscutablement un critère important des élections législatives. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 56,0% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 60,27% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Morne-à-l'Eau (97111).

La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Morne-à-l'Eau. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or à la dernière présidentielle, à Morne-à-l'Eau, Jean-Luc Mélenchon accostait en tête avec 58,83% des voix, devant Marine Le Pen à 18,03%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron, troisième avec 13,4% et Valérie Pécresse à 2,3%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le 10 avril dernier si l'élection présidentielle de 2022 n'avait eu lieu qu'à Morne-à-l'Eau, l'Insoumis ayant cumulé 58,83% des suffrages dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 0,65% et 1,79% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total espéré de 61,27% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

