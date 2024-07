Résultat des législatives 2024 au Moule : les premiers chiffres du 2e tour

Au Moule, la participation est indiscutablement l'une des clés des législatives 2024. Dans l'agglomération, 68,75% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 18 298 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 51,07% étaient restées chez elles. L'abstention était de 53,61% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 72,11% au premier tour et 64,62% au second tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres faire augmenter le taux de participation au Moule (97160).

17:29 - Le Moule : quand les données démographiques façonnent les urnes

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Le Moule émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 22 645 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 562 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (45,09%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le Moule incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 219 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 634 euros par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 31,05%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Le Moule incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.