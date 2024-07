Résultat des législatives 2024 à Petit-Canal : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Petit-Canal : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Petit-Canal est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 8 201 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 805 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,08% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Avec 303 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 3,73%, Petit-Canal est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2072,45 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 24,68%, synonyme d'une situation économique précaire. Finalement, Petit-Canal incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.