Résultat de la législative à Morsang-sur-Orge : en direct

17:18 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Morsang-sur-Orge ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront probablement une résonnance à Morsang-sur-Orge dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Or Jean-Luc Mélenchon avait atteint la meilleure place à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel à Morsang-sur-Orge avec 29,92% des suffrages, au 1er round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 23,89%, surclassant Marine Le Pen à 20,13% et Éric Zemmour à 6,85%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%.

14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces élections législatives à Morsang-sur-Orge Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Morsang-sur-Orge, qu'en sera-t-il de la participation ? La peur d'une reprise de la pandémie de covid-19 et ses retombées sur l'économie française et la santé publique seraient par exemple en mesure de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Morsang-sur-Orge (91390). En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 66,79% des votants de la commune, contre un taux de participation de 72,53% au premier tour, c'est-à-dire 9 907 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Morsang-sur-Orge en 2017 ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, 13 665 inscrits sur les listes électorales de Morsang-sur-Orge s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 44,18%), contre une participation de 37,69% au round deux.