Résultat de la législative à Mortagne-au-Perche : 2e tour en direct

En direct

18:13 - Des législatives prometteuses à Mortagne-au-Perche pour la coalition de LFI Une des questions clés de ces législatives, en France, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Mortagne-au-Perche, sa tête d'affiche avait enregistré 20,43% des suffrages le dimanche 12 juin. Ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,21%, 5,1%, 1,78% et 2,06% en avril. Ce sont donc 25,15% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Mortagne-au-Perche.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Mortagne-au-Perche ? La candidature Les Républicains a collecté 32,14% des votes dimanche 12 juin lors du 1er round de la législative. Elle a devancé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent respectivement 20,43% et 19,06% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - Le score de la participation à l'occasion du 2ème tour des législatives, un élément déterminant à Mortagne-au-Perche ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins passés. Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, 46,3% des personnes habilitées à participer à une élection à Mortagne-au-Perche avaient pris part au scrutin au deuxième tour, en d’autres termes seulement 1176 électeurs s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au second tour, six points de plus qu'au premier tour.