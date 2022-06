Résultat des législatives à Mortagne-au-Perche - Election 2022 (61400) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Mortagne-au-Perche

Le résultat des élections législatives 2022 à Mortagne-au-Perche est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Orne

Le résultat de l'élection législative 2022 à Mortagne-au-Perche est maintenant officiel. À Mortagne-au-Perche, les 2424 électeurs votant dans la 2ème circonscription de l'Orne se sont prononcés pour la candidature Les Républicains. Véronique Louwagie a effectivement enregistré 32% des suffrages. Cécile Bussière (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Amale El Khaledi (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent dans l'ordre 20% et 19% des suffrages. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 2ème circonscription de l'Orne : 154 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. L'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription de l'Orne s'élève à 51%, ce qui représente 1 225 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mortagne-au-Perche Véronique Louwagie Les Républicains 32,72% 32,14% Alexandre Morel Rassemblement National 24,53% 17,18% Cécile Bussière Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,17% 20,43% Amale El Khaledi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,87% 19,06% Amaury de Bourbon Parme Reconquête ! 3,91% 3,25% Denis Mousset Divers 2,87% 2,82% Christophe Joseph Divers gauche 2,19% 1,97% Sandrine Marie Droite souverainiste 1,64% 1,03% Patricia Ansquer Ecologistes 1,30% 1,20% Bernadette Velly Divers extrême gauche 0,79% 0,94% Participation au scrutin Circonscription Mortagne-au-Perche Taux de participation 50,69% 49,46% Taux d'abstention 49,31% 50,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 2,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,42% Nombre de votants 33 492 1 199

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mortagne-au-Perche sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:32 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Mortagne-au-Perche ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 16,21% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Mortagne-au-Perche le 10 avril dernier. Les reports des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,1% et 1,78% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 23,09% à Mortagne-au-Perche pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Mortagne-au-Perche, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Mortagne-au-Perche ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Mortagne-au-Perche, Emmanuel Macron avait terminé en tête avec 33,33% des voix, devant Marine Le Pen à 22,11%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 16,21% et Valérie Pécresse à 7,85%. 14:30 - À Mortagne-au-Perche, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 reste la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Mortagne-au-Perche, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 74,01% des personnes habilitées à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 73,99% au premier tour, soit 1 786 personnes. Le conflit militaire ukrainien serait par exemple susceptible d'impacter la participation à Mortagne-au-Perche. 11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à Mortagne-au-Perche en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des élections passées permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. En 2017, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 53,7% au premier tour des électeurs de Mortagne-au-Perche, à comparer avec une abstention de 49,57% pour le second tour. 09:30 - Les données clés des législatives 2022 à Mortagne-au-Perche 10 candidats s'opposent dans l'unique circonscription de Mortagne-au-Perche ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er tour des législatives 2022. Un niveau de postulants au niveau du reste du pays. Et les 2414 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 2 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce 1er tour.

Législatives 2022 à Mortagne-au-Perche : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33% des suffrages au premier tour à Mortagne-au-Perche, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22% et 16% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Mortagne-au-Perche avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 62% des suffrages, cédant ainsi à Marine Le Pen 38% des suffrages. Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Mortagne-au-Perche (61) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains.