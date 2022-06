Résultat de la législative à Mothern : 2e tour en direct

19/06/22 18:45

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Mothern sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Mothern. En direct 18:45 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes dans la commune ? Un total de 11,73% des votes pouvait être espéré pour la coalition de gauche avant ces législatives à Mothern. Soit le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes à l'Assemblée a pourtant atteint 5,17% des suffrages lors de la première manche des législatives. De qui avait privé la Nupes des trois premières places. 15:30 - À Mothern, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a amassé 29,83% des voix le 12 juin dernier lors du 1er round des élections législatives. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Divers droite qui obtiennent respectivement 25,33% et 21,5% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Mothern, le score de l'abstention lors du 2e tour des législatives sera un élément essentiel Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des élections précédentes. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 57,13% des personnes habilitées à voter à Mothern avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 51,53% pour le second round. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second tour, six% de plus qu'au premier tour. 10:30 - On vote à Mothern pour la deuxième manche des élections législatives 2022 La cité de Mothern n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi faciliter le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier sont sur la ligne de départ pour cette 2e étape de l'élection législative à Mothern. Découvrez le résultat à partir de 20 heures dans ces lignes.

Résultats des législatives 2022 à Mothern - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Mothern aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Stéphanie Kochert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ludwig Knoepffler Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Mothern - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Mothern

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mothern Ludwig Knoepffler (Ballotage) Rassemblement National 26,28% 25,33% Stéphanie Kochert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,59% 29,83% Anne Sander Divers droite 21,99% 21,50% Samy Ahmed-Yahia Nouvelle union populaire écologique et sociale 9,86% 5,17% Bruno Jacky Régionaliste 8,82% 7,33% Claire Grosheitsch Ecologistes 3,32% 3,50% Sébastien Kriloff Reconquête ! 3,00% 4,50% Colette Pissard Droite souverainiste 1,58% 1,67% Catherine Gsell Divers extrême gauche 0,57% 1,17% Participation au scrutin Circonscription Mothern Taux de participation 43,20% 45,45% Taux d'abstention 56,80% 54,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,65% Nombre de votants 40 829 615

Le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Mothern a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin, les 1353 électeurs de Mothern se sont prononcés pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Stéphanie Kochert a recueilli 30% des voix. En seconde position, Ludwig Knoepffler (Rassemblement National) reçoit 25% des votes. Anne Sander (Divers droite) recueille 22% des suffrages. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 8ème circonscription du Bas-Rhin : 100 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription législative. L'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription du Bas-Rhin s'établit à 55%, ce qui représente 738 non-votants.

Législatives 2022 à Mothern : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 37,9% des suffrages au premier tour à Mothern, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et Éric Zemmour avaient obtenu 28,9% et 8,5% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Mothern avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 54,7% des voix, cédant ainsi 45,3% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Les électeurs de Mothern prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.