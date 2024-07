Résultat des législatives 2024 à Lauterbourg (67630) – 2e tour [PUBLIE]

Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des suffrages affichés au niveau du pays sont un premier indice. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Lauterbourg, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 18,18% des votes dans la commune. Il a donc amélioré le score de la gauche en comparaison des 16,7% de la Nupes au premier tour en 2022.

17:29 - Lauterbourg : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville de Lauterbourg, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,39%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (50,14%) met en relief le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (78,2%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 464 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 34,34% et d'une population étrangère de 29,65% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Lauterbourg mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,98% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.