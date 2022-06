Résultat des législatives à Mothern - Election 2022 (67470) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Mothern

Le résultat des élections législatives 2022 à Mothern est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Bas-Rhin

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mothern Ludwig Knoepffler (Ballotage) Rassemblement National 26,28% 25,33% Stéphanie Kochert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,59% 29,83% Anne Sander Divers droite 21,99% 21,50% Samy Ahmed-Yahia Nouvelle union populaire écologique et sociale 9,86% 5,17% Bruno Jacky Régionaliste 8,82% 7,33% Claire Grosheitsch Ecologistes 3,32% 3,50% Sébastien Kriloff Reconquête ! 3,00% 4,50% Colette Pissard Droite souverainiste 1,58% 1,67% Catherine Gsell Divers extrême gauche 0,57% 1,17% Participation au scrutin Circonscription Mothern Taux de participation 43,20% 45,45% Taux d'abstention 56,80% 54,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,65% Nombre de votants 40 829 615

Le résultat de l' élection législative à Mothern est à présent officiel. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 1353 citoyens de la 8ème circonscription du Bas-Rhin habitant à Mothern. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Mothern. Les électeurs de 100 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. La participation atteint 45% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de la 8ème circonscription du Bas-Rhin. Stéphanie Kochert a engrangé 30% des votes. Ludwig Knoepffler (Rassemblement National) et Anne Sander (Divers droite) captent respectivement 25% et 22% des votes.

Législatives 2022 à Mothern : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 37,9% des suffrages au premier tour à Mothern, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et Éric Zemmour avaient obtenu 28,9% et 8,5% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Mothern avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 54,7% des voix, cédant ainsi 45,3% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Les électeurs de Mothern prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.