Résultat de la législative à Mougins : en direct

17:07 - À Mougins, des sondages tout aussi justes qu'en France ?

À Mougins, Emmanuel Macron avait fini la course en première position de la dernière présidentielle avec 29,95% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 24,97%. Arrivaient ensuite, avec 15,97%, Éric Zemmour et enfin, à 11,43%, Jean-Luc Mélenchon. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront probablement bouleverser ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la ville. Il faut se rappeler que la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%.