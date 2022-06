Résultat de la législative à Mouguerre : en direct

12/06/22 11:20

Bienvenue sur cette page où nous allons vivre ce 1er volet des législatives à Mouguerre, jusqu'à la révélation des résultats. On dénombre 11 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 25% des voix au premier tour à Mouguerre, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 21% et 19% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Mouguerre avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 59% des votes, cédant ainsi à Marine Le Pen 41% des suffrages. Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Mouguerre ( Pyrénées-Atlantiques ) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France.