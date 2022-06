Résultat de la législative à Moulis-en-Médoc : 2e tour en direct

En direct

18:54 - Des législatives prometteuses à Moulis-en-Médoc pour la coalition LFI-PS-EELV Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Moulis-en-Médoc, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant cette seconde manche des législatives. Son représentant a donc ce 19 juin. Mais ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 18,8%, 2,87%, 1,2% et 3,33% en avril. Le bloc de gauche partait donc avec un potentiel théorique de 26,2% à Moulis-en-Médoc pour ce premier tour.

15:30 - La candidature Rassemblement National en tête pour le premier tour A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités de chaque territoire. Grâce à 32,11% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Moulis-en-Médoc lors du premier round des législatives dimanche 12 juin 2022. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec dans l'ordre 27,5% et 25,76% des suffrages.

13:30 - À Moulis-en-Médoc, le score de l'abstention au 2ème tour des législatives 2022 sera un élément important Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au second round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, 43,21% des personnes en âge de voter à Moulis-en-Médoc avaient pris part au scrutin au second tour, ce qui représentait 541 votants sur les 1394 personnes inscrites sur les listes électorales.