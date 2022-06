Résultat de la législative à Moulis-en-Médoc : en direct

12/06/22 17:16

Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Lors des dernières législatives, sur les 1 253 personnes en âge de voter à Moulis-en-Médoc, 56,79% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 49,4% au deuxième round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.

L'une des clés de ces législatives 2022 sera indéniablement l'abstention à Moulis-en-Médoc. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 76,47% des personnes aptes à voter dans la commune avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 79,2% au premier tour, soit 1 104 personnes. L'inflation serait notamment en mesure de faire gagner le camp de l'abstention à Moulis-en-Médoc.

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 32% des votes au premier tour à Moulis-en-Médoc. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 19% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Moulis-en-Médoc avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 53% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47% des votes. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel candidat fixeront en tête des résultats des législatives les électeurs domiciliés à Moulis-en-Médoc à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?