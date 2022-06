Résultat de la législative à Mourenx : en direct

12/06/22 10:57

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mourenx sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:57 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Mourenx Les résultats des élections législatives 2022 à Mourenx seront probablement dévoilés dans la foulée de la fermeture des 6 bureaux de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et le résultat devrait être rendu dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, puis pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Mourenx

Les élections législatives 2022 auront lieu à Mourenx comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste David Habib Divers gauche Fabienne Costedoat-Diu Les Républicains Françoise Le Roux Droite souverainiste Christelle, Huguette, Sarah Charlot Ecologistes Edith Peyre Ecologistes Romane Albanel Reconquête ! Jean-François Baby Nouvelle union populaire écologique et sociale Antoine Missier Divers extrême gauche Karine Bordenave Régionaliste Eric Delteil Divers extrême gauche Eva Pernet Divers Nicolas Cresson Rassemblement National

Législatives 2022 à Mourenx : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Mourenx (64150) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 28,82% des suffrages au premier tour à Mourenx, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui endossa le costume du 3e homme lors de l'élection de 2022 et le président avaient obtenu 28,22% et 16,86% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Mourenx gratifiée de 54,38% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 45,62% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?