Résultat des législatives à Moussan - Election 2022 (11120) [PUBLIE]

12/06/22 21:35

Résultat des législatives 2022 à Moussan

Le résultat des élections législatives 2022 à Moussan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Aude

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Aude

Le résultat du premier round de l' élection législative à Moussan est à présent officiel. Frédéric Falcon a obtenu 31% des suffrages. Il est suivi par Viviane Thivent (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alain Perea (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent dans l'ordre 23% et 21% des voix. La participation s'élève à 52% des électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Aude (soit 852 votants). Les électeurs des 27 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Moussan ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Moussan Frédéric Falcon Rassemblement National 28,13% 31,26% Alain Perea Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,99% 20,84% Viviane Thivent Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,94% 23,11% Quentin Estrade Les Républicains 8,43% 7,66% Edouard Rocher Parti radical de gauche 7,52% 5,15% Jean-François Daraud Reconquête ! 4,58% 2,87% Gérard Lenfant Divers 2,11% 1,92% Valérie Montero-Valle Ecologistes 1,92% 2,04% Baptiste Vasseur Divers gauche 1,03% 0,72% Francis Thomas Droite souverainiste 0,96% 0,84% Cyril Cambon Ecologistes 0,80% 0,84% Fabien Mirabile Ecologistes 0,74% 0,60% Annette Vigier Divers extrême gauche 0,64% 2,04% Christian Calgaro Divers centre 0,20% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Moussan Taux de participation 48,41% 51,92% Taux d'abstention 51,59% 48,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,70% Nombre de votants 44 840 852

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Moussan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:35 - Quel score pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Moussan ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des questions clés de ces élections législatives 2022, à Moussan comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait obtenu 17,48% des suffrages il y a deux mois sur place. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,99% et 1,46% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,45% du côté de la gauche, score de Mélenchon exclu. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Moussan ? Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à la dernière élection à Moussan avec 37,73% des suffrages, au 1er round. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 17,56%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,48% et Éric Zemmour à 7,82%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront peut-être infléchir la situation lors des législatives dans la commune ce dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Moussan ? L'une des grandes inconnues des législatives sera sans aucun doute la participation à Moussan. La baisse du pouvoir d'achat est susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Moussan. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 22,05% des personnes aptes à voter dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,03% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Quel était le taux de la participation à Moussan en 2017 ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des précédentes élections législatives, parmi les 1 477 inscrits sur les listes électorales à Moussan, 52,81% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 41,98% pour le round numéro deux. Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Moussan Pour ces nouvelles élections à Moussan, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 14 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Moussan : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 045 citoyens de Moussan seront incités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 37,7% des votes au premier tour à Moussan. La finaliste de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17,6% et 17,5% des voix. Le choix des habitants de Moussan était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (60,5% des votes), abandonnant donc 39,5% des suffrages à Emmanuel Macron.