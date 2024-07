Résultat des législatives 2024 à Saint-Marcel-sur-Aude (11120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - 17,13% pour l'alliance des gauches à Saint-Marcel-sur-Aude La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La question se pose avec plus de force encore pour ce second tour. Une première réponse : l'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Saint-Marcel-sur-Aude, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,13% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 39,97% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 16 points à Saint-Marcel-sur-Aude Le nombre de bulletins en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera la clé du scrutin pour cette élection 2024 localement, comme au niveau national. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Saint-Marcel-sur-Aude ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict à Saint-Marcel-sur-Aude pour le RN aux législatives ? Le nombre de bulletins glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence une des clés au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Saint-Marcel-sur-Aude ? Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Saint-Marcel-sur-Aude. Dans la commune, c'est Christophe Barthès qui arrivait en tête au premier tour avec 39,94%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 60,03%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,97%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Selon les toutes dernières projections publiées juste avant le second tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait s'arroger pas loin de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le Front populaire devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Avec 55,71% des votes, Christophe Barthès (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Marcel-sur-Aude, le 30 juin dernier à l'occasion du premier tour de la législative. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Philippe Poutou (Union de la gauche) et Jean-Claude Perez (Majorité présidentielle) avec 17,13% et 16,44% des électeurs. C'est aussi Christophe Barthès qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 49,33%, devant Philippe Poutou avec 18,7% et Jean-Claude Perez avec 16,86%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Saint-Marcel-sur-Aude aux dernières élections Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette localité ? En comparaison des élections européennes de début juin, l'abstention au premier tour des législatives 2024 à Saint-Marcel-sur-Aude a baissé, atteignant 31,4%. Durant le dernier scrutin européen, sur les 1 568 personnes en âge de voter à Saint-Marcel-sur-Aude, 41,52% avaient en effet déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 45,41% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% le midi et 45% à 17 h.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter au second tour des législatives à Saint-Marcel-sur-Aude ? À Saint-Marcel-sur-Aude, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Marcel-sur-Aude pour le premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 31,4%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,48% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,94% au second tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,58% au premier tour. Au second tour, 50,65% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Marcel-sur-Aude ?

17:29 - Les données démographiques de Saint-Marcel-sur-Aude révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Saint-Marcel-sur-Aude peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Avec 42,77% de population active et une densité de population de 233 habitants par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,75% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2070,13 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 705 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,01%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,73%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Marcel-sur-Aude mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,66% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.